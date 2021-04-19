Kaldırımda yürürken kurşunların hedefi oldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde arkadaşıyla alışverişe giden 48 yaşındaki E.G. kurşunların hedefi oldu. Cadde üzerinde iki kişi arasında silahlı kavga yaşanıyordu ve E.G. kaldırımda yürürken çenesine kurşun isabet etti. Yoldan geçen bir gencin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumu iyi... Olay sırasında kalçasından hafif yaralanan arkadaşı da hastanede tedavi altına alınırken polis, silahlı saldırganlardan birini yakaladı.
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ntv.com.tr 19.04.2021 - 13:40| Son Güncelleme : 19.04.2021 - 14:28
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