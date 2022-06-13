Kaldırımdaki kadın çarpmanın şiddetiyle vitrine girdi

Ankara’da park halindeki otomobilini hareket ettirirken fren yerine gaza basan bir sürücü, kaldırımdaki yayaya çarptı. Genç kadın çarpmanın şiddetiyle bir dükkanın vitrininden içeri girdi. Yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken sürücü M.D. gözaltına alındı.

Haberler - İHA 13.06.2022 - 12:33 | Son Güncelleme : 13.06.2022 - 12:43

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