Kaldırımdaki kadın çarpmanın şiddetiyle vitrine girdi
Ankara’da park halindeki otomobilini hareket ettirirken fren yerine gaza basan bir sürücü, kaldırımdaki yayaya çarptı. Genç kadın çarpmanın şiddetiyle bir dükkanın vitrininden içeri girdi. Yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken sürücü M.D. gözaltına alındı.
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