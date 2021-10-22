Kaldırımdakiler son anda kurtuldu

İstanbul Esenyurt'ta sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, dükkana çarparak, kaldırımda devrildi. Kaldırımdaki 3 kişi, aracın altına kalmaktan son anda kurtuldu. Araçta sıkışan sürücü, çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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