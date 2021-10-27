Kaldırımı otoyola çevirdiler

İstanbul'da özellikle de iş çıkış saatinde, bazı sürücülerin emniyet şeridini, yaya yolunu kullanması artık alışılageldik bir görüntü haline geldi. Birden çok kuralı ihlal eden bazı sürücüler önce kaldırıma çıktı, sonra da yaya yolunu kullanarak TEM'e bağlandı. Üstelik kaldırımda yürüyen yayalara korna çalarak.

Haberler - NTV 27.10.2021 - 15:48 | Son Güncelleme : 27.10.2021 - 15:54

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