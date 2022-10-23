Kalem almak için evden çıktı, dehşeti yaşadı

Edirne’de kalem almak için markete giren 12 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Market çıkışında 7-8 köpeğin saldırısına uğrayan U.Ö., boynundan ve kulağından yaralandı. Komşuların haber vermesiyle oğlunun yanına giden anne Fatma Öz, ‘‘Uzun süre gelmeyince merak ettik. Sonra komşular telefon açtı. Gittiğimizde kanlar içindeydi. Allah kimsenin başına vermesin’’ dedi. Küçük çocuğun tedavisi hastanede devam ediyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.