Kamera kayıtlarına ulaşılabilir mi? (Cemal Kaşıkçı soruşturması)

Cemal Kaşıkçı olayını anlatacak veri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun içindeki kamera görüntüleri. Suudi yetkililer, "Kameralar bozuktu" diyor. Kameralar gerçekten bozuk muydu? İçeride görüntü kaydedilmedi mi, yoksa elle mi silindi? Adli bilişim uzmanlarına göre, kayıtlar elle silindiyse tespit edilebilir. Bozuk ya da elektrik kesintisi yüzünden kayıt yapılmadıysa, görüntü bulunamasa da arızanın sebebi anlaşılabilir. İşte ayrıntılar... (Haber: Deniz Kilislioğlu Kamera: Gürkan Özgümüş, NTV Haber)