Kameraya kaydedildiğini anlayınca taksimetreyi açtı

İstanbul Beyoğlu'nda bir taksici yılbaşı gecesi, gideceği mesafe için taksimetreyi açmadan yolcudan 100 TL istedi. ''100 liraya götürürüm. Kabul ederseniz götüreyim, yoksa başka bir araçla gidin'' diyen taksici, cep telefonuyla görüntülendiğini anlayınca taksimetreyi açtı. Yolcunun ''İstanbul'da başka türlüsü olmuyor'' demesi üzerine de ''Çok güzel yaptınız, iyi yaptınız'' dedi. Bu anlardan sonra taksicinin, yolcu Oktay Çoban ile arkadaşını gidecekleri yere taksimetre tarifesi üzerinden götürdüğü öğrenildi.
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