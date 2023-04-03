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"Ormanın hayaleti" kayda alındı: Kamp yaparken vaşak görüntülediler

"Ormanın hayaleti" olarak bilinen ve nesli tehlike altında olan "vaşak" bir kez daha Türkiye'de kayda alındı. Youtube kanalları için kamp yaptıkları sırada vaşak görüntüleyen Atik Ailesi, o anları NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu'na anlattı.

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