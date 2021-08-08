Kamyonet kasasında, buzdolabının üzerinde yolculuk
İstanbul Silivri’de dört çocuk kamyonetin kasasında yolculuk yaptı. Hiçbir önlemin alınmadığı kasada çocuklar, buzdolabının üzerinde oturuyordu. Hemen arkadan gelen bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği tehlikeli yolculuğun ne kadar sürdüğü bilinmiyor.
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NTV 08.08.2021 - 17:02| Son Güncelleme : 08.08.2021 - 17:10
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