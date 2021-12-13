Kamyonet kırmızı ışıkta geçti: 1'i ağır, 2 yaralı

İstanbul Sarıyer'de kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen kamyonet, kavşağa giren otomobile çarptı. Metrelerce savrulan otomobil, trafik levhalarını ve aydınlatma direğini yerinden sökerek karşı şeride fırladı. Otomobilde bulunan 2 kadın yaralandı.
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DHA 13.12.2021 - 15:15| Son Güncelleme : 13.12.2021 - 15:24
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