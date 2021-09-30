Kamyonete çarpmamak için manevra yaptı: 6 yaralı

Şanlıurfa’da, sürücüsü önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıktı. Karşı yöne geçen otomobil, 2 otomobile çarparak durdu. Kazada araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

NTV 30.09.2021 - 10:09 | Son Güncelleme : 30.09.2021 - 10:18

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