Kamyonete çarpmamak için manevra yaptı: 6 yaralı

Şanlıurfa’da, sürücüsü önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıktı. Karşı yöne geçen otomobil, 2 otomobile çarparak durdu. Kazada araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
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NTV 30.09.2021 - 10:09| Son Güncelleme : 30.09.2021 - 10:18
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