Kamyonete iple bağlayıp, sürüklediler

Şırnak'ta hareketsiz halde görülen köpeğin, kamyonetin arkasına iple bağlanıp sürüklendiği anlara ait görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu. Hayvanseverler sürücünün yakalanıp ceza almasını talep etti.
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NTV 07.07.2021 - 14:39| Son Güncelleme : 07.07.2021 - 14:48
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