Kamyonete iple bağlayıp, sürüklediler

Şırnak'ta hareketsiz halde görülen köpeğin, kamyonetin arkasına iple bağlanıp sürüklendiği anlara ait görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu. Hayvanseverler sürücünün yakalanıp ceza almasını talep etti.

NTV 07.07.2021 - 14:39 | Son Güncelleme : 07.07.2021 - 14:48

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