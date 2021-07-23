Kamyonetin kasasında kendilerinden geçtiler

Antalya’da seyir halinde bulunan bir kamyonetin kasasının üzerine çıkan gençler, eğlencenin dozunu kaçırarak adeta kendilerinden geçti. Gençlerin kasa üzerinde müzik eşliğinde uzun süre dans ederek trafiği tehlikeye düşürmesi büyük tepki çekti.

NTV 23.07.2021 - 10:22 | Son Güncelleme : 23.07.2021 - 10:28

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