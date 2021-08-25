Kamyonetten onlarca kaçak göçmen indirildi

İstanbul Sultangazi'de kaçak göçmenleri bırakan kamyonet sürücüsü ile mahalleli arasında kovalamaca yaşandı. Kamyonet sürücüsü kaçarak kayıplara karışırken, kaçak göçmenlerden biri mahalleli tarafından yakalanarak, polise teslim edildi. Çok sayıda kaçak göçmen ara sokaklara dağılarak izlerini kaybettirdi. Polisin mahalledeki çalışmaları gece boyu devam etti.
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NTV 25.08.2021 - 10:31| Son Güncelleme : 25.08.2021 - 10:40
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