Kamyonla İstanbul’a getirilen 120 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul Gaziosmanpaşa’da kamyon kasasından sokağa dağılan kaçak göçmenlerin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından operasyon düzenlendi. 33 Afganistan, 21 Pakistan, 61 Suriye uyruklu olmak üzere 120 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri yasa dışı yollarla yurda sokan yabancı uyruklu 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Merkezi’ne götürüldü.
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