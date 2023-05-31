Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı (O anlar kamerada)

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza, araç kamerası ile görüntülendi. Kazada, çarşı ve mahalle bekçisi olan sürücü Mustafa Lebe (27), olay yerinde yaşamını yitirdi.

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