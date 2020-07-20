Kanguru faresi görenleri şaşırttı

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Ankara'da görüntülendi. Kangur faresini piknik dönüşü yolda gören gençler, zarar görmemesi için otomobil ile selektör yaparak boş araziye gönderdi. Doğal yaşam alanı çöl iklimi olan kanguru faresi, hiç su içmeden yaşayabiliyor. Ayrıca, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneğine sahip...
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NTV 20.07.2020 - 12:53| Son Güncelleme : 20.07.2020 - 14:01
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