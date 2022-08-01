Kanserle birlikte savaşıyorlar

Evliliklerinin ikinci ayında hayatlarına giren kanseri, birbirlerine olan aşklarıyla yenen Bahar ve Mehmet Karacan çifti, hastalıkla 11 yıl sonra, bu kez oğullarıyla birlikte yeniden mücadele ediyor. Eşinin desteğiyle kanseri yenen Mehmet Can Karacan, bu yıl meme kanseri teşhisi konan eşi Bahar Karacan'a tedavi sürecinde destek veriyor. Çift, kanserle mücadeleleri sırasında çektikleri videoları ise sosyal medya hesaplarında paylaşarak, kendileri gibi hastalıkla savaşanlara ve takipçilerine umut veriyor.
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ntv.com.tr - DHA 01.08.2022 - 17:30| Son Güncelleme : 01.08.2022 - 17:35
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