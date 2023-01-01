Kapadokya'da turistler yeni yılın ilk gününü gökyüzünde karşıladı
Yerli ve yabancı çok sayıda turist yeni yıla, UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da girdi. Gün doğumundan önce hazırlanan sıcak hava balonları, sepetlere turistlerin alınmasının ardından havalandı. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülen balonlardaki turistler, gün doğumunu Kapadokya semalarından izledi.
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