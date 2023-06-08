Kapalı alan hava kalitesine dikkat! İşte alınması gereken önlemler
Son zamanlarda hava kirliliğinin zararlı etkileri gündemde. Özellikle de ev ve iç mekanlardaki hava kirliliği insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yılda 3 milyondan fazla kişi kapalı alanlardaki kirli hava yüzünden hayatını kaybediyor. Peki ne yapmalı? İşte yanıtı... (Haber: Sena Gürbıyık)
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