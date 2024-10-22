Kapanan hastanelere mühür vuruldu! Yenidoğan soruşturmasında suç duyuruları artıyor
Bebek ölümleri ile ilgili soruşturmada kapatılan hastenelerde nakillerin büyük bölümü tamamlandı ancak bazılarında halen durumu kritik olan hastalar var. Faaliyeti durdurulan sağlık kurumlarının akıbetleri ise belirsiz. Konuyla ilgili savcılıklara müraacatta bulunmaya hazırlanan başka anne-babalar da var. İşte ayrıtntılar... (Haber: Baran Bila Kamera: Yasin Akpınar)
- Etiketler :
- Haberler -
- Doktor
- Ölüm
- Bebek
- Özel Hastane
- Yenidoğan Çetesi
- Sağlık