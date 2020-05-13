Kapatılan parka akın ettiler

Corona virüs ile mücadelede tedbirleri aksatmamak, kurallara uymak en az salgının başlangıcında olduğu kadar önemli. Ancak maalesef bazen bu kurallar ihmal ediliyor; hatta uyulmuyor. İstanbul Maçka'daki Demokrasi Parkı'ndaki görüntü de düşündürücüydü. Çünkü kapalı olan, girilmesi yasak olan park güzel havanın da etkisiyle doldu taştı. Park, polis anonsuyla boşaltıldı.

NTV Haber 13.05.2020 - 04:18 | Son Güncelleme : 13.05.2020 - 04:33

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