Kapatılan parka akın ettiler

Corona virüs ile mücadelede tedbirleri aksatmamak, kurallara uymak en az salgının başlangıcında olduğu kadar önemli. Ancak maalesef bazen bu kurallar ihmal ediliyor; hatta uyulmuyor. İstanbul Maçka'daki Demokrasi Parkı'ndaki görüntü de düşündürücüydü. Çünkü kapalı olan, girilmesi yasak olan park güzel havanın da etkisiyle doldu taştı. Park, polis anonsuyla boşaltıldı.
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NTV Haber 13.05.2020 - 04:18| Son Güncelleme : 13.05.2020 - 04:33
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