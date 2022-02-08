Kapı açılınca kendini yerde buldu

Antalya’da akaryakıt istasyonunda drift yapmak isteyen bir sürücü, araçtan düştü. 1993 model Tofaş marka aracıyla drift yapmaya çalışan sürücü, kapının açılmasıyla kendini yerde buldu. Ayağa kalkan sürücü, aracının peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. O sırada yan koltuktaki arkadaşı el freni ile arabayı durdurdu. İşte güvenlik kamerasının kaydettiği başarısız drift girişimi...

Haberler - ntv.com.tr 08.02.2022 - 16:20 | Son Güncelleme : 08.02.2022 - 16:34

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