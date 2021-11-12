Kapı kapı gezerek köydeki kadınlara okuma yazma öğretiyor
Muş'un Varto ilçesinde görevli sınıf öğretmeni Hazal Ateş Özden (26), görev yaptığı köyde, gönüllü olarak okuma yazma bilmeyen kadınlara eğitim veriyor. Merkeze 48 kilometre uzaklıktaki köyde 3 yıldır müdür yetkili öğretmen olan Özden, öğrencilerinin iyi bir eğitim alması için verdiği mücadelenin yanında köy sakinleriyle kurduğu iletişimle herkesin gönlüne dokunuyor.
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