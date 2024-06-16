Kapıda vizede bayram sıkıntısı

Kapıda vize uygulaması hayata geçince binlerce kişi tatili Yunan adalarında geçirmek için yola çıktı. Ancak artan yoğunluk nedeniyle bazı başvurular kontrol edilemedi ve onlarca yolcu Marmaris limanında kaldı. Otel rezervasyonlarına rağmen Rodos'a geçemeyen yolcular sorunun çözümünü bekliyor. (Haber: Öykü Tüccar)
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