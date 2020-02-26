Kapıköy Sınır Kapısı'na Sahra Hastanesi Kuruluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüsü salgınına karşı Sahra Hastanesi kurulacağını açıkladığı sınır kapılarından biri Kapıköy. Van'ın Saray İlçesindeki sınıf kapısında hastaneyle ilgili çalışmalar başladı.
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NTV 26.02.2020 - 18:00| Son Güncelleme : 26.02.2020 - 18:32
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