Kapkaççıyı arabasıyla kovalayıp yakalattı

Adana’da yaşlı bir adamın çantasını çalarak kaçan 19 yaşındaki zanlıyı, yoldan geçen bir vatandaş yakalattı. Arabasıyla geçerken kapkaçı gören sürücü, zanlının peşine düştü. Kapkaççıyı bir sokakta kıstıran adam aracından inerek kovalamaya başladı. Çantası çalınan 72 yaşındaki Yusuf V.’nin ihbarı üzerine, o sırada olay yerine gelen polis, kapkaççıyı yakaladı. 19 yaşındaki Kenan E., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer zanlı aranıyor.

ntv.com.tr 06.09.2021 - 11:10 | Son Güncelleme : 06.09.2021 - 11:14

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