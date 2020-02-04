Kapora dolandırıcılarına dikkat

İkinci el otomobil alımlarında istenen kapora üzerinden dolandırıcılık yapılıyor. Özellikle de kaliteli ve ucuz otomobil ilanlarıyla kurbanlarına tuzak kuruyorlar. Uzmanlar yetki belgesini sorgulamanın önemine dikkat çekiyor. Haber: Sevgi Deniz, Kamera: Önder Gündoğdu
NTV Haber 04.02.2020 - 20:00| Son Güncelleme : 04.02.2020 - 20:49
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