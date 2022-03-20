Kar altında donmak üzere olan leyleklere böyle seslendi

Bursa’da bir vatandaşın kar yağışı sırasında yol kenarındaki leyleklerle sohbeti sosyal medyada ilgi çekti. Vatandaşın kar altındaki leyleklere ‘‘Ah be güzellerim, erkenden gelmişsiniz buralara. Kar yağıyor kar, üşümüyor musunuz?’’ diye seslenmesi videoyu izleyenleri tebessüm ettirdi.

Haberler - ntv.com.tr 20.03.2022 - 12:33 | Son Güncelleme : 20.03.2022 - 13:10

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