Kar yağışı durdu, çilesi sürüyor

İstanbul’da kar yağışı yerini soğuk hava ve buzlanmaya bıraktı. Yollarda kalan araçlar büyük ölçüde kaldırıldı ve ana yollar açıldı. Ancak bu durum Hadımköy için henüz geçerli değil... Arıza yapan TIR’lar yolu tıkadı ve sürücüler Hadımköy’deki tünel yolunda gece boyunca mahsur kaldı. İstanbul Otagarın’ndaysa bu sabah 9 itibariyle yolcu otobüslerinin çıkışlarına izin verilmeye başlandı.
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