Kar eğlencesi sulama kanalında bitti

Burdur’un Bucak ilçesinde karda naylonla kayan üniversite öğrencisi az kalsın canından oluyordu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin kampüsünde etkili olan kar yağışının ardından öğrenciler rampada kaymaya başladı. Bu sırada gençlerden biri demir korkuluğa çarptı. Korkuluğun kırılması üzerine sulama kanalına düşen genç ölümden döndü. Arkadaşlarının yardımıyla kanaldan çıkarılan gencin sağlık durumu iyi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.