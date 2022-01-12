Kar İstanbul’a giriş yaptı: Sıcaklık 12 derece düşecek
İstanbul’da Silivri ve Çatalca’nın köylerinde kar yağışı başladı. Valilik, kentte yağmur şeklinde başlayacak yağışın, sıcaklık düşüşüyle karla karışık yağmur ve kara döneceğini uyarısında bulunmuştu. Kentte gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle pekçok evin çatısı uçtu. (Haber:Emirhan Ergen Kamera:Burak Sevinç)
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