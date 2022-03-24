Kar kütlesinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Bitlis'te günlerdir etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı, bazı bölgelerde 50 santimetreye kadar ulaşırken, mart ayında yerdeki kar kalınlığı da 4 metreyi buldu. Çatılarda biriken karlar tehlike oluşturuyor. Hüsrevpaşa Mahallesi'nde ticaret merkezi olarak kullanılan binanın önünden akşam saatlerinde geçen bir kişi de çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
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İHA - DHA 24.03.2022 - 02:34| Son Güncelleme : 24.03.2022 - 02:39
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