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Kar kütlesinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Bitlis'te günlerdir etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı, bazı bölgelerde 50 santimetreye kadar ulaşırken, mart ayında yerdeki kar kalınlığı da 4 metreyi buldu. Çatılarda biriken karlar tehlike oluşturuyor. Hüsrevpaşa Mahallesi'nde ticaret merkezi olarak kullanılan binanın önünden akşam saatlerinde geçen bir kişi de çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Haberler - İHA - DHA 24.03.2022 - 02:34 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 02:39

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