Kar yağışı devam edecek mi?

Meteorolojik tahminlere göre İstanbul'un yüksek kesimlerine perşembe günü kar yağacak. Beklenen kar yağışı kentin Çatalca ve Silivri ilçelerine erken ulaştı. Peki bu hafta hava nasıl olacak, kar yağışı sürecek mi? NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan son bilgileri canlı yayında aktardı.

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