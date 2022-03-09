Kar yağışı ve dondurucu soğuk kapıda

NTV meteroloji editörü Dilek Çalışkan, soğuk hava dalgasının yurda giriş yaptığını söyledi ve İstanbul için uyarılarda bulundu. Bu gece yarısından itibaren kentte kar yağışının başlayacağını söyleyen Çalışkan ‘‘Perşembe, cuma ve cumartesi günleri aralıklarla yoğun kar yağışı olacak. Perşembe biraz sulu kar gibi bir yağış olacak ama cuma ve cumartesi yoğun yağacak. Hatta İzmir’in yüksek kesimlerine bile kar yağacak’’ dedi.
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