Kara Kuvvetleri'nde 15 Temmuz gecesi (Yeni görüntüler ortaya çıktı)
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbecilerin görev dağılımı yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilen davanın delilleri arasına giren görüntülerde, darbe girişiminin ilk saatlerinde silahlı askerler, nizamiye binasının önünde toplanıyor.
21.01.2020 - 12:29| Son Güncelleme : 21.01.2020 - 12:45
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