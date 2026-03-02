Kara yolunda 3 ayrı kaza: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre 3 ayrı trafik kazası, sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi.

M.A. idaresindeki 78 ACG 377 plakalı karton yüklü tır, yolun buzlu olması sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen tır, aynı istikamette seyreden E.Ö. yönetimindeki 34 EYZ 710 plakalı işçi servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan işçi servisi de N.S. idaresindeki 67 DZ 669 plakalı otomobile vurdu. Kazaya karışan işçi servisi sürücüsü E.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan E.A., S.K., K.L., C.Ö., Y.Y., Ö.Z. yaralandı. Tırdan sızan yakıtın tehlike oluşturmaması için kara yoluna talaş dökülerek tedbir alınmaya çalışıldı.

Aynı güzergahtaki bir diğer kazada Ö.T. idaresindeki 67 ZU 005 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayarak E.A. idaresindeki 74 DF 246 plakalı otomobil ile H.A. yönetimindeki 67 M 8411 plakalı minibüse çarptı. Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Elvanpazarcık kavşağında meydana gelen kazada da S.Ö. idaresindeki 34 HVA 28 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen bir başka otomobil, yoldan çıkarak boş alana düştü. İki aracın karıştığı kazada ise 2 kişi yaralandı.

8 aracın karıştığı kazalarda yaralanan 10 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Buzlanan yolda ekipler çalışma yaparken ulaşım kontrollü sağlandı.