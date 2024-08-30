Karabekir Paşa'nın kızı o günleri NTV'ye anlattı: "Tutuklamak yerine emrinizdeyim dedi"
Mustafa Kemal Atatürk'ün zafere giden yolda işi hiç kolay değildi. 1919 yılının temmuz ayında Erzurum'da, dönemin 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir, cebinde Mustafa Kemal'in tutuklanmasını emreden bir kağıtla Atatürk'ün ikamet ettiği eve doğru yola çıkmıştı. Kazım Karabekir'in 84 yaşındaki kızı Timsal Karabekir, "kurtuluşun dönüm noktası" olarak kabul edilen o günü ve Mustafa Kemal ile Kazım Karabekir'in Harbiye'den cepheye uzanan ilişkilerini NTV'ye anlattı. (Haber: Ahmet Örsoğlu)
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