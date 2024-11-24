Karabük Gerede kara yolu 7 saat sonra açıldı

Karadeniz'deki illeri İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Karabük Gerede kısmı yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yağışı Kemikli rampalarında etkisini sürdürüyor. Karabük-Gerede kara yolu iki ayrı zincirleme kaza nedeniyle 7 saattir ulaşıma kapanmıştı. Uzun uğraşlar sonucunda karayollarının da çalışmalarıyla yol çift yönlü olarak ulaşıma açıldı. Sıcaklığın sıfırın altında 6 dereceyi gösterdiği bölgede buz tutan yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılıyor. Trafik polisleri de bölgede devriye atarak olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.