Karabük'te araçların buzda dansı
Karabük'te soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde araçlar kar ve buzla kaplanan yollarda kayarak tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar kayan araçlardan güçlükle uzaklaşırkan, kentin bazı cadde ve yollarında çok sayıda araç buz nedeniyle kaydı ve yolda kaldı. Belediye ekipleri kent merkezinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Kentte çocuklar naylonlarla kayarak karın keyfini çıkardı.
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