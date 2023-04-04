Karabük'te ölü bulunan Gabonlu genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı
Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölmeden önceki son görüntüleri evinin olduğu sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
5 kişinin gözaltına alındığı olayda, Ibouanga'nın akadaşlarının evinde film izlerken saat 23.00 sıralarında şarj aleti almak için alt kattaki akrabasının evine ineceğini söyledikten sonra çıplak ayakla sokağa çıkmış ve kendisinden haber alınamamıştı.
26 Mart günü tren makinistinin hareketsiz yatan kişiyi görüp ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri Ibouanga'nın cansız bedeniyle karşılaşmıştı.
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