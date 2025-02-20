Karabük'te temizlik işçisinin Atatürk hassasiyeti
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir okulda güçlendirme çalışması yapılırken bahçe duvarının dış kısmına duvara yaslanmış olarak bırakılan Atatürk tablosu, belediyenin temizlik işçisi Hasan Karakuş tarafından alınarak bir spor kulübünün dernek binasının duvarına asıldı.
Belediye işçisi Karakuş ise tabloyu yerde gördüğünde vicdanının el vermediğini belirterek, “Oradan geçerken gördüm. Tabloyu aldım. Onu oraya koyandan utandım. Temizledim güzelce koydum duvarda duruyor” dedi.
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