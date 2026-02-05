Karaburun açıklarında İHA olduğu düşünülen bir cisim bulundu

05.02.2026 12:24

İHA

Arnavutköy Karaburun açıklarında balıkçılar denizde insansız hava aracı olduğu düşünülen bir cisim bulundu. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi devam ediyor.