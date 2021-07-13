Karadeniz Sahil Yolu'nda trafiğe rağmen drift yaptılar
Karadeniz Sahil Yolu’nda iki sürücü akşam saatlerinde trafiği durdurup drift yaptı. Trafikte bekleyen diğer sürücülerin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, otomobillerden birinin plakasının söküldüğü görüldü. Polis drift yapan iki sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.
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ntv.com.tr 13.07.2021 - 15:43| Son Güncelleme : 13.07.2021 - 15:57
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