Karadeniz'de çay hasadı başladı

Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da çay tarlalarında hasat başladı. Seyahat kısıtlaması engeli kaldırılan üreticiler, izin belgeleriyle birlikte bölgeye gitmeye başladı. Polis ekipleri şehrin girişlerinde kontrol noktaları oluşturdu. Üreticiler virüs testi yaptırdıktan sonra çay bahçelerine girebilecek.

NTV 20.05.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 15:14

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