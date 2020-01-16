Karadeniz'de hamsi bereketi (Kilosu 5 liraya düştü)

Kırklareli'nin Kıyıköy ve İğneada beldelerinde hamsi akını yaşanıyor. Balıkçılar bu hafta 200 ton hamsi yakaladı. Kötü geçen balık sezonunda yaşanan bu hamsi bereketi, balıkçıların yüzünü güldürdü. Hamsinin kilosu 5 liraya kadar düştü.
16.01.2020 - 15:57| Son Güncelleme : 16.01.2020 - 16:00
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