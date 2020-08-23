Karadeniz'de sel felaketi nasıl önlenir? (Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı)
Giresun'daki sel felaketini Meteoroloji ve Afet Yönetimi Uzmanı İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na sorduk.. Kadıoğlu, dere ıshalı için yapılan duvarların taşkına neden olduğuna dikkat çekti.
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NTV 23.08.2020 - 15:28| Son Güncelleme : 23.08.2020 - 15:39
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