Karadeniz'de sel felaketi nasıl önlenir? (Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı)

Giresun'daki sel felaketini Meteoroloji ve Afet Yönetimi Uzmanı İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na sorduk.. Kadıoğlu, dere ıshalı için yapılan duvarların taşkına neden olduğuna dikkat çekti.

NTV 23.08.2020 - 15:28 | Son Güncelleme : 23.08.2020 - 15:39

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER