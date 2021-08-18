Karadeniz’de tomruk adacıkları oluştu

Batı Karadeniz’deki sel felaketinde can kaybı 78’e yükseldi. Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. NTV ekibinden Osman Terkan, Sinop’un Ayancık ilçesindeki son durumu anlattı. (Kamera:Ahmet Akpolat)

NTV 18.08.2021 - 10:39 | Son Güncelleme : 18.08.2021 - 10:54

DİĞER VİDEOLAR