Karaismailoğlu açıkladı: İstanbul-Antalya arası 4 saat 45 dakika olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu NTV yayınında İstanbul - Antalya arasını 4 saat 45 dakikaya indirecek hızlı tren hattının yapılacağını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul - Eskişehir arası mevcut hattımız. Eskişehir'den İstanbul'a ineceğiz. Antalya-Ankara treni de diyebiliriz. Bu hatlar birbiriyle entegre halde olacak" dedi.

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