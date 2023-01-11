Karakola çiğ köfte içinde uyuşturucu sokmaya çalıştılar

İstanbul'da Feriköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri gözlatına aldıkları bir şüpheliyi nezarethaneye koydu. Birkaç saat sonra iki kişi, nezarethanedeki arkadaşlarına çiğ köfte dürüm getirdiklerini söyleyerek karakola geldi. Çiğ köfte paketini açan polis, 2 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. ''Uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak'' suçundan gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen A.S. ve Y.B., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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